Haliliye Belediyespor Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Haliliye Belediyespor Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu Avrupa Şampiyonu

Haliliye Belediyespor Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu Avrupa Şampiyonu

Haliliye Belediyespor bünyesindeki Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu, bilek güreşi dalında Avrupa Şampiyonu olarak, Slovakya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına hazırlanan genç sporcu, destekleri için Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ederek, hedefinin ise Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirtti.

28.06.2024 17:25  Güncelleme: 17:26
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Haliliye Belediye spor bünyesindeki Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu, bilek güreşi dalında Avrupa Şampiyonu olarak, Slovakya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına hazırlanan genç sporcu, destekleri için Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ederek, hedefinin ise Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve spora yatırımları ile Şanlıurfalı gençler, Türk Bayrağını birçok ülkede dalgalandırmaya devam ediyor. Haliliye Belediyespor bünyesindeki Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu, bilek güreşi kursundan aldığı eğitim ile başarıdan başarıya koşuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hizmet veren spor merkezlerinde müsabakalara hazırlanan 22 yaşındaki genç sporcu, katıldığı çeşitli müsabakalardan dereceler ile dönüyor. Başarısıyla göz dolduran Ocakoğlu, Mayıs ayında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen ve 29 ülkeden bin sporcunun katıldığı Paralimpik Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında Milli Takım adına ter döktü. Rakiplerini yenen ve altın madalyanın sahibi olan Ocakoğlu, Avrupa Şampiyonu olarak, Türk bayrağını Slovakya'da dalgalandırdı.

Avrupa Şampiyonluğu ile Şanlıurfa'nın da gururu olan Haliliyeli sporcu Ocakoğlu, "İlk Liselerarası Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldum ve ardından Milli Takım seçmelerine gitmeye hak kazandım. Orada Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma girdim. Çeşitli derecelerde Türkiye ve Avrupa Şampiyonlukları kazandım. En son hayalim olan Avrupa Şampiyonluğuna ulaştım. Mayıs ayında Slovakya'da yapılan yarışmada Avrupa Şampiyonu oldum. Bayrağımı açtım, İstiklal Marşımızı okuttum. Benim için çok büyük bir gururdu" dedi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Başkan Mehmet Canpolat'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Ocakoğlu, şimdiki hedefinin ise Moldova'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirterek," Şimdi önümüzde Moldova'da yapılacak olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası var. İnşallah orada Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Geçen yıl Dünya ikincisi olmuştum, Dünya Şampiyonluğu kıl payı kaçmıştı. Şimdi ise inşallah Dünya Şampiyonu olacağım. Bu yolda bana destek veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ederim" sözlerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Haliliye Belediyespor Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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