Halim Okta: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı' - Son Dakika
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Halim Okta: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı'

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Beşiktaş, Samsunspor ile 1 puan aldı; Okta, pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

18.01.2025 23:01
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- Halim Okta: "Kazanabileceğimiz bir maçtı"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Samsunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, son haftalardaki en iyi maçlardan birini oynadıklarını ancak pozisyonları değerlendiremedikleri için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Son haftalarda oynadığımız gereken tempo ve kalite olarak en iyi maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarı çok baskılı oynadık. Rakibin oyucusunun atılmasıyla neredeyse tek kaleye döndü. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Okta, siyah-beyazlı takımın yan toplardaki etkisizliğiyle alakalı da, "Yan ve yüksek toplar oyuncuların özellikleriyle alakalı. Belki transferdeki oyuncu tercihleri ve bu tür organizasyonlardan çok çalışarak verim elde ediliyor. Belki uzun süreli bir çalışma olmadı" cümlelerine yer verdi.

Halim Okta: \'Kazanabileceğimiz bir maçtı\'
Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Samsunspor, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halim Okta: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı' - Son Dakika

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