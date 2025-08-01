Halkbank, Ahmet Samet Baltacı ile Anlaştı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Samet Baltacı'nın 2025-2026 sezonunda takımımıza güç ve denge katacağına inanıyoruz. Kendisine Halkbank ailesine hoş geldin diyor, başarı ve sağlık dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

26 yaşındaki voleybolcu, kariyerinde Ziraat Bankası, Sorgun Belediyespor, Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe kulüplerinin formasını giydi.