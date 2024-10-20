Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Anderson, Stern, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Berkay Bayraktar, Hilmi Şahin, Zonca)
Halkbank: Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Kooy, Maa, Sotola, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)
Setler: 22-25, 25-21, 18-25, 25-23, 10-15
Süre: 134 dakika (33, 25, 27, 30, 19)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, başkent derbisinde Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Halkbank Başkent Derbisinde Ziraat Bankkart'ı Yendi - Son Dakika
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