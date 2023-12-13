Halkbank, Benfica\'yı konuk edecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında yarın Portekiz kulübü Benfica'yı konuk edecek.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Gas Sales Daiko Piacenza (İtalya) ve Berlin Recycling Volleys'i (Almanya) yenen başkent ekibi, ikinci karşılaşmaların ardından 5 puanla C Grubu'nu lider götürüyor.

Çıktığı iki maçı da kaybeden Benfica ise grubun sonra sırasında yer alıyor.