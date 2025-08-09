Halkbank, Brodie Hofer'i Transfer Etti

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Kanadalı smaçör Brodie Hofer'i renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek olan Brodie Hofer'e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Voleybola Kanada'da Trinity Western University takımında başlayan 1999 doğumlu, 199 cm boyundaki Hofer, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesinin formasını giydi.
