SALON: Sportovni Hala
HAKEMLER: Dejan Rogic - Gyula Tillmann
JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE: Emmer, Brichta, Michalek (L), Rodrigues, Gonzalez Rodriguez, Bitar, Nikpoor, Kovarik (L), Okolic, Pitner, Taylor-Parks
HALKBANK: Sercan Yüksel Bidak, Deniz İvgen (L), Matic, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Kooy, Ma'a, Sotola, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Yiğit Hamza Aslan
SETLER: 18-25, 25-22, 22-25, 15-25
SÜRE: 111 dakika (27', 27', 33', 24')
Halkbank, 2025 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Çekya'nın Jihostroj Ceske Budejovice takımını 25-18, 22-25, 25-22 ve 25-15'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj Ceske Budejovice'yi Mağlup Etti - Son Dakika
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