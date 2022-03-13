Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak

13.03.2022 11:33
Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğu hak ettiklerini belirtti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğu hak ettiklerini belirtti.

CEV Challenge Kupası'nda yenilgi yüzü görmeden finale yükselen Halkbank, Fransız ekibi Narbonne Volley ile oynayacağı final etabının ilk maçına 15 Mart Salı günü çıkacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Rumen Benone Visan hakem ikilisi yönetecek. Rövanş karşılaşması ise 22 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

Halkbank, Avrupa'da üçüncü kez finalde mücadele edecek. Daha önce CEV Kupası şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği yaşayan Ankara ekibinde yeni bir kupada final oynamanın heyecanı yaşanıyor.

Final karşılaşmaları öncesi başantrenör Taner Atik ve voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, açıklamalarda bulundu.

Atik, Balkan Kupası'nı kazanıp CEV Challenge Kupası'nda final oynama hakkı elde eden ilk takım olduklarına işaret ederek, "Kulüp bileşenlerinin tamamı sezonun başından itibaren final mücadelesi vermek için çok büyük çaba harcadı. Birbirinden güçlü rakiplerimizi eleyerek finale geldik. Bu sezon hem Efeler Ligi hem de CEV Challenge Kupası'nda muhteşem bir performans sergileyen takımımın şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma çok güvendiğini vurgulayan Atik, "Son bir adım kaldı ancak bu en zor adım olacak. Takımın sinerjisi, Halkbank Kulübünün finalleri oynama tecrübesi ve kültürü bizim en büyük gücümüz. Finalist olmak için çok çalıştık, çok yorulduk. Bu kulübe şampiyonluk yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit Gülmezoğlu ise "Challenge Kupası'nı Ankara'ya getirme hedefimize ulaşmak için bu sezon gerçekten çok çalışıyoruz. Ankara'daki ilk maçımızı taraftarımızın önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve umarız iyi bir voleybol sergileyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak
Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak
Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak

YORUMLAR
500
Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak Singapur Büyükelçisi Tow: 'Türkiye-Singapur ilişkileri sorunsuz' Singapur Büyükelçisi Tow: 'Türkiye-Singapur ilişkileri sorunsuz' İki mevsim bir arada... Yükseklerde kar, alçaklarda bahar var İki mevsim bir arada... Yükseklerde kar, alçaklarda bahar var

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, voleybol, Halkbank, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:17 Dünyada 12. vaka olarak kayda geçti! Türkiye'yi şaşkına çeviren anne ve çocuklarının son hali görenleri de mutlu etti
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 11:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement