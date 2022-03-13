Halkbank, Challenge Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak - Son Dakika

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğu hak ettiklerini belirtti.

CEV Challenge Kupası'nda yenilgi yüzü görmeden finale yükselen Halkbank, Fransız ekibi Narbonne Volley ile oynayacağı final etabının ilk maçına 15 Mart Salı günü çıkacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Rumen Benone Visan hakem ikilisi yönetecek. Rövanş karşılaşması ise 22 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

Halkbank, Avrupa'da üçüncü kez finalde mücadele edecek. Daha önce CEV Kupası şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği yaşayan Ankara ekibinde yeni bir kupada final oynamanın heyecanı yaşanıyor.

Final karşılaşmaları öncesi başantrenör Taner Atik ve voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, açıklamalarda bulundu.

Atik, Balkan Kupası'nı kazanıp CEV Challenge Kupası'nda final oynama hakkı elde eden ilk takım olduklarına işaret ederek, "Kulüp bileşenlerinin tamamı sezonun başından itibaren final mücadelesi vermek için çok büyük çaba harcadı. Birbirinden güçlü rakiplerimizi eleyerek finale geldik. Bu sezon hem Efeler Ligi hem de CEV Challenge Kupası'nda muhteşem bir performans sergileyen takımımın şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma çok güvendiğini vurgulayan Atik, "Son bir adım kaldı ancak bu en zor adım olacak. Takımın sinerjisi, Halkbank Kulübünün finalleri oynama tecrübesi ve kültürü bizim en büyük gücümüz. Finalist olmak için çok çalıştık, çok yorulduk. Bu kulübe şampiyonluk yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit Gülmezoğlu ise "Challenge Kupası'nı Ankara'ya getirme hedefimize ulaşmak için bu sezon gerçekten çok çalışıyoruz. Ankara'daki ilk maçımızı taraftarımızın önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve umarız iyi bir voleybol sergileyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.