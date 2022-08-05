Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti

05.08.2022 09:53
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda teknik heyet ve sporcuların sağlık taraması yapıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda teknik heyet ve sporcuların sağlık taraması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına başlayan Halkbank'ta teknik heyet ve sporcular sağlık taramasından geçti.

Öte yandan mavi-beyazlı takım, milli smaçörü Yiğit Gülmezoğlu ile de devam kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu, "Halkbank ile ikinci sezonum için oldukça heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç ve yeni hedefler beni çok motive ediyor. Umarım keyifli bir sezon olacak. Böyle köklü bir kulüpte olduğum için mutluyum ve önümüzdeki voleybol sürecini iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

voleybol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti - Son Dakika

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