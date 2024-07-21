Halkbank, eski oyuncusu Dick Kooy'u transfer etti - Son Dakika
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Spor

Halkbank, eski oyuncusu Dick Kooy'u transfer etti

Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, eski oyuncusu Hollandalı smaçör Dick Kooy'u transfer etti. Kooy, 7 yıl sonra eski takımına dönerek Halkbank formasıyla sahada mücadele etmekten onur duyduğunu belirtti.

21.07.2024 16:05
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Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, eski oyuncusu Hollandalı smaçör Dick Kooy'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Hollandalı sporcunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Kariyerinde 2015-2017'de Halkbank forması giyen Kooy, 7 yıl sonra eski takımına döndü.

Kooy, geçen sezon Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli voleybolcu, "Halkbank'a döndüğüme sevindim. Bu kulübün içinde yer almak, Halkbank forması ile sahada mücadele etmek her zaman onurdur. Umarım, bu sezon da istediğimiz sonuçlara ulaşır ve kupalar kazanırız. Ben bu amaçlar doğrultusunda elimden ne gelirse yapacağıma şimdiden söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halkbank, Spor, Güncel, Son Dakika

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