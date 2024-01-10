 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Halkbank, Gas Sales Daiko'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Halkbank, Gas Sales Daiko'ya 3-0 yenildi

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Halkbank, İtalya'nın Gas Sales Daiko takımına 3-0 yenildi. Gas Sales Daiko, etkili oyunuyla ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-19 kazandı. Bu sonuçla Halkbank, ikinci yenilgisini aldı ve son maçında Benfica'ya konuk olacak.

Halkbank, Gas Sales Daiko\'ya 3-0 yenildi
10.01.2024 - 21:57,
Abone Ol

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Perrin, Mert Matic, Ma'a ( Volkan Döne, Mirza Lagumdzija)

Gas Sales Daiko: Santos, Simon, Romano, Recine, Caneschi, Brizard (Scanferla, Gironi, Andringa)

Setler: 19-25, 23-25, 19-25

Süre: 85 dakika (27, 31, 27)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Halkbank, İtalya'nın Gas Sales Daiko takımına 3-0 yenildi.

Gas Sales Daiko, mücadelenin ilk setine 3-0'lık seriyle başladı. Halkbank aradaki farkı kapatmaya çalışsa da buna izin vermeyen Gas Sales Daiko, etkili oynadığı ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sete daha iyi başlayan Halkbank, 3 sayılık (8-5) avantaj elde etti. Etkili servislerle setin ortalarında farkı eriterek eşitliği (15-15) yakalayan Gas Sales Daiko'ya, yine etkili servislerle karşılık veren Halkbank, yeniden farkı 2 sayıya (17-15) çıkardı. Setin sonlarına doğru yeniden eşitliği yakalayan (22-22) Gas Sales Daiko, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazandı.

Üçüncü sete de iyi başlayan Gas Sales Daiko, mücadelenin başında 6 sayılık (6-12) fark yakaladı. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Gas Sales Daiko, üçüncü seti 25-19, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ikinci yenilgisini alan başkent temsilcisi, grubun son maçında 17 Ocak'ta deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

voleybol, Halkbank, İtalya, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank, Gas Sales Daiko'ya 3-0 yenildi - Son Dakika


23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

Son Dakika
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 23:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Halkbank, Gas Sales Daiko'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement