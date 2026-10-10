Halkbank, Giganci'de Spor Toto'yu karar setinde 15-12 yenip üçüncü oldu - Son Dakika
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Halkbank, Giganci'de Spor Toto'yu karar setinde 15-12 yenip üçüncü oldu

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Halkbank, Polonya'da düzenlenen Giganci Siatköwki Voleybol Turnuvası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. Karar setini 15-12 kazanan Halkbank, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Polonya'da düzenlenen Giganci Siatköwki Voleybol Turnuvası'nın üçüncülük maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Halkbank ile Spor Toto, Giganci Siatköwki Turnuvası'nın üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk setini Halkbank 25-21 kazanırken ikinci seti Spor Toto, 36-34'lük skorla aldı.

Halkbank, üçüncü seti 25-18 kazanarak yeniden öne geçerken dördüncü seti 25-17'lik skorla hanesine yazdıran Spor Toto, mücadeleyi karar setine taşıdı.

Karar setinde rakibine 15-12'lik skorla üstünlük kuran Halkbank, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Kaynak: AA
HalkbankPolonyaSporSon Dakika

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