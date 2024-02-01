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Halkbank, Grupa Azoty ZAKSA'ya deplasmanda 3-2 yenildi - Son Dakika
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Spor

Halkbank, Grupa Azoty ZAKSA'ya deplasmanda 3-2 yenildi

Halkbank, Grupa Azoty ZAKSA\'ya deplasmanda 3-2 yenildi

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımına deplasmanda 3-2 yenildi. Rövanş karşılaşması ise 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

01.02.2024 01:33
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Salon: Kedzierzyn-Kozle

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Grupa Azoty ZAKSA: Chitigoi, Smith, Kaczmarek, Bednorz, Takvam, Janusz (Shoji, Pashitskii, Banach, Kluth, Zaplacki, Gawron, Biernat)

Halkbank: Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Abdel-Aziz ( Volkan Döne, Perrin, İzzet Ünver)

Setler: 21-25, 25-22, 25-21, 16-25, 15-12

Süre: 149 dakika (27, 31, 28, 25, 38)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımına 3-2 yenildi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Halkbank, Grupa Azoty ZAKSA'ya deplasmanda 3-2 yenildi - Son Dakika
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