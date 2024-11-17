Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
Halkbank: Lagumdzija, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, İzzet Ünver, Mert Matic, Oğulcan Yatgın (Deniz İvgen, Kooy, Maa, Berk Dilmenler)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Hakan Polat, Mitrasinovic, Umut Durur, Egecan Avcıl, Berkün Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Enis Ali Ay, Ali Eren Öztürk)
Setler: 19-25, 25-22, 25-23, 25-20
Süre: 111 dakika (27, 28, 29, 27)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Halkbank, İzmir Vinç'i 3-1'le Geçti - Son Dakika
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