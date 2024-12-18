Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Jörg Kellenberger (Almanya)
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Kooy ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)
Jihostroj: Okolic, Bitar, Rodrigues, Sedlacek, Brichta, Lestina (Kovarik, Emmer, Gonzalez, Nikpoor)
Setler: 25-21, 25-23, 25-18
Süre: 77 dakika (25, 28, 24)
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında sahasında Çekya'nın Jihostroj takımını 3-0 yendi.
Halkbank grupta 2. galibiyetini elde etti.
Son Dakika › Spor › Halkbank, Jihostroj'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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