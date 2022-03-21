Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor - Son Dakika
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Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor

21.03.2022 12:32
Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor

CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında yarın Fransa'nın Narbonne Volley takımına konuk olacak Halkbank'ın oyuncuları, kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor.

CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında yarın Fransa'nın Narbonne Volley takımına konuk olacak Halkbank'ın oyuncuları, kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor.

Halkbank oyuncularından Arjantinli yıldızı Nicolas Bruno ile Abdullah Çam, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, bu kulvarda şampiyonun belirleneceği ve yarın oynanacak müsabaka öncesi heyecanlı olduklarını söyledi.

İlk maçı Ankara'da 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde ettiklerini aktaran ve yarınki müsabakayı "Finallerin finali" olarak yorumlayan Bruno, iyi bir mücadele örneği sergilemek istediklerini dile getirdi.

Ankara'ya kupa ile dönmek istediklerini vurgulayan Bruno, "Yarın büyük bir voleybol şöleni olacak. Bunu görebiliyorum. Biz iyi bir takımız ve bunun gereğini yapıp, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup, kupayı Ankara'ya getirmek istiyoruz. Burada bizimle olan yöneticilerimizle, kulüp çalışanlarımızla, teknik heyetimiz ve oyuncu arkadaşlarımla bir yumruk halinde olacağımıza inanıyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağımızı da biliyorum." diye konuştu.

Çam: "Halkbank, kazanma kültürü olan başarılı bir takım"

Başkent ekibinin smaçörlerinden Abdullah Çam, ilk maçta Fransız temsilcisini 3-0 yendiklerini ve yarın sahaya avantajlı çıkacaklarını vurguladı.

Ankara'da mücadelesi yüksek bir maç oynadıklarına dikkati çeken Çam, "Halkbank, kazanma kültürü olan başarılı bir takım. Bunun bilincinde olarak hazırlandık. Deplasmanda sahaya kazanma parolasıyla çıkacağız. Biliyoruz ki iki set galibiyeti bizim için yeterli olacak. Ancak biz bununla yetinecek bir takım değiliz. Amacımız yine kazanmak, yenilgisizliğimizi sürdürmek ve kupayı ülkemize hakkıyla getirmek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor - Son Dakika


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