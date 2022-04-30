Halkbank şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edecek - Son Dakika
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Halkbank şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edecek

30.04.2022 10:45
Halkbank şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edecek

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off finalinde serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off finalinde serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankkart'ın seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Selçuk Keskin, Türkiye'nin en güçlü iki voleybol markasının mücadelesinin yaşandığını belirterek, Ankara derbisi olmasının finale başka bir anlam kattığına işaret etti.

Keskin, 10. şampiyonluğu kazanmayı çok istediklerini vurgulayarak, "İlk maçı basit hatalarla kaybettik. Finali oynayan değil, kazanan takım olma arzusundayız. Önce ikinci, ardından da diğer müsabakaları alarak 10. kez mutlu sona ulaşmak adına elimizden geleni yapacağız. Kolay olmayacak ama başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank'ın milli oyuncusu Oğuzhan Karasu ise final serisine ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"Ligin önemli ekiplerinden birini seride geriye düşmemize rağmen büyük bir mücadeleyle eledik ve finale çıktık, mutlu ve gururluyuz. Finalin ilk mücadelesinde iyi voleybol sergilememize rağmen kaybettik. Bu sonuçta başka faktörler de etkili oldu. Vazgeçmeyen, mücadeleyi bırakmayan bir karakterimiz var. Önümüzde dört maç bulunuyor. Onları kazanıp sonuna kadar hak ettiğimiz bu kupayı müzemize kazandırmak için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz."

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Kaynak: AA

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