Halkbank, Spor Toto\'ya 3-2 Yenildi

Efeler Ligi'nin 3-4 Play-Off etabının birinci maçında Halkbank, sahasında Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu. Etabın ikinci maçı cumartesi günü saat 14.00'te Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Aleksander Sliwka, Volkan Döner (L), Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Yoandy Leal Hidalgo, Tuna Uzunkol, Arda Bostan, Marek Sotola, Umut Özdemir, Yiğit Hamza Aslan
Spor Toto: Marko Ivovic, Mustafa Koç, Jesus Herrera Jaime, Oreol Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Burak Mert (L), Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Emin Gök, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Bennie Tuinstra
Setler: 23-25, 25-20, 29-27, 21-25, 12-15
Süre: 2 saat 33 dakika - İSTANBUL
