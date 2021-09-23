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Halkbank'ta hedef Balkan Kupası - Son Dakika

Halkbank'ta hedef Balkan Kupası

23.09.2021 10:07
Halkbank'ta hedef Balkan Kupası, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 25-27 Eylül'de ev sahipliği yapacağı 2021 Balkan Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 25-27 Eylül'de ev sahipliği yapacağı 2021 Balkan Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

Organizasyona ilişkin kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Selçuk Keskin, yeni sezonun ilk resmi maçı olacağını ve kupayı müzelerine götürmeyi istediklerini belirterek, "Hem taraftarımızla kavuşmayı hem kupa ile başlamayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Kulübün deneyimli smaçörü Nicolas Bruno da tecrübeli bir takım olduklarını vurgulayarak, "İlk adımlar her zaman zordur, ancak biz tecrübeli bir ekibiz. Hedeflerimiz var ve bunlara ulaşacak güce sahibiz. Önce Sırp rakibimizi, ardından da Yunanistan temsilcisini mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ankara'da 25-27 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda Halkbank'ın yanı sıra Yunanistan'ın AOP Kiffissias ile Sırbistan'ın OK Radnicki takımları mücadele edecek. Şampiyon takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Halkbank, kupada geçen yıl şampiyon olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank'ta hedef Balkan Kupası - Son Dakika Spor


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