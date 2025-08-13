Halter Federasyonu 2028 Olimpiyatları için Hedefleri Açıkladı - Son Dakika
Halter Federasyonu 2028 Olimpiyatları için Hedefleri Açıkladı

Halter Federasyonu 2028 Olimpiyatları için Hedefleri Açıkladı
13.08.2025 11:17
Talat Ünlü, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda erkek sporcularla madalya arayışında olacaklarını belirtti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda özellikle erkek sporcularla madalya arayışı içinde olacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası için Sivas'a gelen Ünlü, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ünlü, federasyonun faaliyet programında yer alan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nı, kadim bir şehir olan Sivas'ta yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sivas'ın halter için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Ünlü, "Geçmişte birçok şampiyonlar yetiştirdiği gibi şu anda da aktif birçok milli sporcusu var. Paralimpik halterde olimpiyat ikincisi olan bir sporcusu var. Bu organizasyonları her yıl Sivas'ta yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"Sporcu sayımızı artırıp gençlere ulaşmaya çalışıyoruz"

Talat Ünlü, halterde kadın sporcu sayısının giderek arttığını anlatarak, "Haltere olan ilgide son yıllarda gözle görülebilir artış var. Özelikle kadın sporculardan talep çok. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu bütçe ve destekler doğrultusunda plan ve projeyle hareket ettiğimiz için her geçen gün sporcu sayımızı artırıp gençlere ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Federasyon olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençleri halter sporuna kazandırmak için el birliğiyle güçlü bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Türkiye geneline baktığımızda lisanslı sporcu sayısında çok ciddi bir artış var. Artık ailelerin spora bakış açısı da değişti. Eskiden spora giden biri ailesinden, eşinden, dostundan sorgulanırdı. Özellikle de bu kız çocuklarında yapılırdı. Son yıllarda ailelerin eğitim düzeyiyle de alakalı olarak kadın sporcuların sayısında artış var. Ailelerimiz de çocuklarının boş yere sağda solda dolaşmaları yerine spor salonunda aktivitelerin içerisinde olmalarından son derece mutlu."

"2032 için altyapının çok güçlü geldiğini söyleyebilirim"

Talat Ünlü, bütün federasyonların olimpiyat oyunlarında kota sayısının belli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim de 2028 Los Angeles Olimpiyatları kotalarında değişiklikler oldu. Her ülkeye 3 ya da 4'er kota verecekler. Kadın ve erkek olmak üzere maksimum 6 sporcu olacak. Bütün dünya ülkeleri kotayı alabilmek için yarışırlar ve en son listeler yapıldıktan sonra her sporcu kendi kotasını kazanır. Burada ilk 12'ye giren sporcu olimpiyat kotası almış olur çünkü son 2 yıl içerisinde en üst seviyede yapmış oldukları dereceler baz alınarak yapılır. Bizim de hem kadınlar hem de erkeklerde mücadelemiz var. Her zaman halter denildi mi olimpiyat, olimpiyat denildi mi halter akla gelir. İnşallah 2028'de özellikle erkek takımımızdaki sporcularla madalya arayışı içinde olacağız. Rengini söyleyemem ama kürsüde yer alacağımızdan adım gibi eminim. 2032 Brisbane Olimpiyatları için gerçekten altyapının çok güçlü geldiğini söyleyebilirim."

Kaynak: AA

Halter Federasyonu 2028 Olimpiyatları için Hedefleri Açıkladı

SON DAKİKA: Halter Federasyonu 2028 Olimpiyatları için Hedefleri Açıkladı - Son Dakika
