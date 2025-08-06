Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika
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Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı

06.08.2025 14:25
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Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

İlk gün, kadınlar 44 kilogramda sporcular derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Şampiyona, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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