Haluk Mustafa Tan Ameliyat Geçirdi

Samsunspor Futbol A Takımı'nın savunma oyuncularından Haluk Mustafa Tan, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde bir operasyon geçirdi.

Uzun süredir burun tıkanıklığı şikayeti bulunan Haluk Mustafa Tan, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman tarafından ameliyat edildi. Yapılan muayenede septum deviasyonu ve nazal valv darlığı tespit edilmesi üzerine futbolcuya septoplasti ve nazal valv cerrahisi uygulandı.

Operasyon sonrası açıklamada bulunan Op. Dr. Gökduman, "Burun içi hava pasajı başarılı şekilde düzeltildi. Ameliyat sonrası süreç sorunsuz ilerliyor. Sporcumuza sağlıklı bir iyileşme süreci diliyoruz" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Haluk Mustafa Tan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - SAMSUN