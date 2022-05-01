Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı - Son Dakika
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Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı

01.05.2022 01:19

- Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, Almanya'nın Hamburg şehrindeki taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.

- Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı

HAMBURG - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, Almanya'nın Hamburg şehrindeki taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un şampiyonluğu yurt dışında da doyasıya kutlanıyor. Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar sokaklara döküldü. Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan bordo-mavili taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte ellerinde bayraklarla meydanlara akın etti. Ellerinde bayraklar ve meşaleler ile şampiyonluk coşkusunu yaşayan taraftarlar, kemençe çalıp, horon teperek doyasıya eğlendi.

Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı
Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı
Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı
Hamburg'ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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