Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

yıldıray yanık:

Almanlar genelde kendi bölgesindeki takımı tutarlar, Bizim gibi ülke geneli 3 takıma bölünmüş gibi değil, onlarda mesela frankfurt da oturanlar Münih'i tutmaz kendi şehirinin takımını tutar, bu durum %90 bu şekil devam eder, Bakınızki Hamburg taraftarlarının yoğunluğuna,