Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Spor

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

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Bundesliga 2'nin 33. haftasında ev sahibi Hamburg, SSV Ulm 1846'ı 6-1 yenerken, sahaya giren taraftarlar nedeniyle izdiham oluştu. Olaylar sonucu 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırıldı ve bir kişinin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı.

12.05.2025 09:33  Güncelleme: 09:55
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Bundesliga 2'nin 33. haftasında Hamburg'un evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yenerken, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaşanan izdihamda yaralananlar oldu.

26 TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı haberde, yaşanan izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi.

Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı. Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA

Ssv Ulm 1846, Bundesliga, Futbol, Polis, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kasim Ozdal:
    insanlığı rezil eden iki şey var:birincisi savaş ikincisi futbol.Renk için kavga edip ölmek?????? 1 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Almanlar genelde kendi bölgesindeki takımı tutarlar, Bizim gibi ülke geneli 3 takıma bölünmüş gibi değil, onlarda mesela frankfurt da oturanlar Münih'i tutmaz kendi şehirinin takımını tutar, bu durum %90 bu şekil devam eder, Bakınızki Hamburg taraftarlarının yoğunluğuna, 0 0 Yanıtla
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