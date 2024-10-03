Hami Mandıralı Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında Hami Mandıralı'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2005 yılında TFF bünyesinde Genç Milli Takımlar Antrenörü olarak antrenörlük kariyerine başlayan 56 yaşındaki Mandıralı, 2008-2009 döneminde Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Trabzonspor ve Antalyaspor'da teknik direktör olarak çalışan Mandıralı, son olarak 2019-2023 yıllarında TFF'de Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak görevde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hami Mandıralı, yeniden TFF bünyesine dönmekten duyduğu memnuniyeti anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası bizim kalbimiz, ruhumuz, ailemiz, yuvamız. Hayatımızda milli takımdan önemli hiçbir şey yok. Profesyonel yaşamda birçok önemli konu vardır ama milli takım daima birinci sıradadır. Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak göreve geldiğim için çok mutluyum. Mevcut antrenörlerimiz ile beraber çok çalışarak, milli takımlarımıza yeni kimlikler ve figürler kazandırmaya uğraş vereceğiz. Her bölgeyi tarayacağız ve araştıracağız. Bize gelen bütün oyuncularla ilgili bilgi ve haberleri yerinde görüp değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah ekibimiz ile beraber güzel işlere imza atacağız."