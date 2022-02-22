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Hamsball Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika

Hamsball Avrupa'ya açılıyor

22.02.2022 09:46
Hamsball Avrupa'ya açılıyor

Brüksel Merkezli Erasmus+ Spor KA2 Projeleri 2021 yılı başvuruları sonucunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunulan 'Otizme Doğan Güneş: Hemsball (HERSA)' projesi 89 puan alarak kabul edildi.

Brüksel Merkezli Erasmus+ Spor KA2 Projeleri 2021 yılı başvuruları sonucunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunulan 'Otizme Doğan Güneş: Hemsball (HERSA)' projesi 89 puan alarak kabul edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından proje ortakları İtalya'dan Cus Palermo, Holldanda'dan Vso de Hoge Burg ve Denizlİ'den Denizli Otizm Derneği'nin Brüksel Merkezli Erasmus+ Spor KA2 Projeleri 2021 yılı başvuruları kapsamında sunduğu 'Otizme Doğan Güneş: Hemsball (HERSA)' proje kabul edildi. sonucunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü proje ortakları ile birlikte 12 aylık projeyi yönetecek.

Proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Bu projenin ana fikri, Avrupa'da bilinmeyen yepyeni bir spor olan Hemsball'u tanıtmak ve Hemsball'un otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar üzerindeki yararlı etkilerini gösteren ön çalışma sonuçlarımızı paylaşmaktır. Hemsball, her yerde, her yaşta herkes tarafından oynanabilen yepyeni bir spor dalı olarak çalışmamızda yenilikçi bir yaklaşımı geliştirecek. Bu projede hedef kitlemiz olan otistik çocuklara yönelik eğitimler gerçekleştirilerek tüm ortaklar eşit olarak çalışacaklar" dedi.

"Eğitmenler otistik çocuklarla çalışacak"

"Her ortak 4 gönüllü eğitmenle çalışacak ve her eğitmen 4 ay boyunca haftada iki saat iki otistik çocukla bireysel olarak çalışacak" diyen İl Müdürü Fillikçioğlu, "Tüm eğitmenler, Türkiye'ye yapılacak ilk hareketlilik gezisinde bu eğitim faaliyetleri için gerekli bilgileri Hemsball ve Otizm uzmanlarından edinecek. Proses faydalarını değerlendirmek için bir ölçüm bölümü olacak. Eğitim bölümünden önce ve sonra çocukların yeteneklerinin ölçümleri, ölçüm uzmanlarımız tarafından sertifikalı Bruininsky-Oseretsky tekniği ile alınacak. Antrenman öncesi, antrenman sırası ve antrenman sonrası raporları, Hemsball'un otizmli çocukların verimsiz yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için faydalı sonuçlarını gösterecek. Dahası, tüm proje ile işbirliği içinde uygulanacak faaliyetler olacak. Uluslararası ağımızdaki tüm ortak ülkelerdeki yaygınlaştırma faaliyetlerimiz ile projemizin olumlu sonuçlarını göstererek otizmli çocuklara yenilikçi bir yaklaşım önermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Hamsball Avrupa'ya açılıyor

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gençlik, Brüksel, Erasmus, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamsball Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika Spor


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