Hamza Akman, Galatasaray'ın efsanesine öğrenci oldu - Son Dakika
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Spor

Hamza Akman, Galatasaray'ın efsanesine öğrenci oldu

Hamza Akman, Galatasaray\'ın efsanesine öğrenci oldu

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen Hamza Akman'ı kadrosuna kattı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman, Eyüpspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

16.12.2024 17:09
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen Hamza Akman'ı renklerine bağladığını açıkladı. Eyüpspor, Hamza Akman ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Hamza Akman'ın yeni takımı Eyüpspor oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Sönderjyske'ye Transfer olmuştu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hamza Akman, Galatasaray'ın efsanesine öğrenci oldu

Galatasaray, Efe Akman, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamza Akman, Galatasaray'ın efsanesine öğrenci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Babası Düzenbaz Oğlundan Ne Beklersin 10 15 Yanıtla
  • Osman A:
    Torpilspor.Kardeşi Gs'de,kendi Eyüp'te.Bizim halı saha maçlarında bile top yüzü göstermeyiz bunlara.Futbolcu demeye bin şahit lazım. 19 4 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Galatasaray da oynayacak kapasitede uygun bir oyuncu değil 10 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bundan bir yol olmaz 6 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    bugüne kadar büyük topçuların çocuklar ında bir cacık görmedim. Zidane Cruyff gibi. ama bu nun babasını düşününce işler değişir 5 2 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Gs nin arka çöplüğü. Çöpleri toplanmaya başlamış :)) 2 3 Yanıtla
  • Android Adana:
    Tamamen Balon 1 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    patates oyuncu 1 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    bu Akmanlar cetesinden bıktık artik. hangi maçta 11 oynayıp gol atmış veyahut asist yapmislar.bunlari neden sürekli haber yapiyorlar 1 1 Yanıtla
  • Depeche:
    çatır çatır alakasız her maça ilk 18 başlayıp gs parasını primleri aldi 0 0 Yanıtla
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