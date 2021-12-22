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Hamza Hamzaoğlu: "10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu"

22.12.2021 19:52

- Hamza Hamzaoğlu: "10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu" Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Takımım iyi mücadele etti" "Oyuncularımı tebrik ediyorum" DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Ç Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Maçta 10 kişi kaldık.

- Hamza Hamzaoğlu: "10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu"

Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:

"Takımım iyi mücadele etti"

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

SİVAS - DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Ç Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Maçta 10 kişi kaldık. Kalmasaydık belki farklı bir oyun olabilirdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun çıkartabilirdik ama 10 kişi kalmış olmamıza rağmen maçın başından sonuna kadar takımım iyi mücadele etti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün zor bir deplasmandan iyi bir puan aldık. Aslında buraya kazanmak için geldik ama buradan alacağımız bir beraberliğinde bizim için ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Maçta 10 kişi kaldık. Kalmasaydık belki farklı bir oyun olabilirdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun çıkartabilirdik ama 10 kişi kalmış olmamıza rağmen maçın başından sonuna kadar takımım iyi mücadele etti. Mücadele etmeden puan alamazsınız, buruda başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivaspor'a da başarılar diliyorum."

Hamza Hamzaoğlu: 10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu
Hamza Hamzaoğlu: 10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu
Hamza Hamzaoğlu: 10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu
Hamza Hamzaoğlu: 10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu

Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor, Rizespor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: '10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu' - Son Dakika Spor


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