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Hamza Hamzaoğlu: "Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

26.12.2021 17:21

- Hamza Hamzaoğlu: "Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 19.

- Hamza Hamzaoğlu: "Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı basın toplantısında konuştu. 5 iç saha maçında kaybetmeyen Çaykur Rizespor'un bu seriyi bozmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu, öyle umut ediyorduk ama olmadı, bugün maalesef kanamadık. İlk yarıda özellikle iyi bir oyun da oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık maalesef agresif olamadık. Ön tarafta oyun kurmalarına çok müsaade ettik. Sonuçta ilk yarının sonuna doğru yediğimiz penaltı golüyle içeriye 1-0 mağlup girdik. İkinci yarıda biraz daha rakip sahada oymaya başladık, pozisyon da bulduk. Ama gol atamadık. Sonuçta 1-0 mağlup olduk. Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu biraz zor geldi bize, üzüldük. Yine aynı şekilde aynı güvenle yolumuza devam edeceğiz. Hala eksiklerimiz var. Bu transfer döneminde bize daha çok güç katacak birkaç ihtiyacımızı tamamlamamız gerekecek. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Şimdi yönetimle oturacağız. 4 gün burada çalışıp sonra izin yapıp ardından Beşiktaş maçına hazırlık yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu: Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz
Hamza Hamzaoğlu: Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz
Hamza Hamzaoğlu: Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

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Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Gaziantep, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz' - Son Dakika Spor


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