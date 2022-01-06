Hamza Yerlikaya'dan Türkiye Güreş Federasyonuna ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu'nu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hamza Yerlikaya, TGF Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ziyarette Şeref Eroğlu ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yerlikaya, ata sporu güreşin Şeref Eroğlu döneminde çok daha başarılı olacağına inancının tam olduğunu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, federasyonunun her zaman yanında yer aldığını kaydetti.

Başkan Şeref Eroğlu ise Yerlikaya'ya ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Aynı dönem yıllarca Türk güreşi için büyük başarılar elde ettiğimiz Sayın Hamza Yerlikaya, ziyaretiyle bizleri onurlandırmıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Her şey Türk güreşi için." ifadelerini kullandı.