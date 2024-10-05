Hapoel Tel Aviv Maçı Sırbistan'a Alındı - Son Dakika
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Spor

Hapoel Tel Aviv Maçı Sırbistan'a Alındı

Beşiktaş'ın EuroCup maçı Belgrad'da yapılacak. Kulübün tepkisi var.

05.10.2024 17:40
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Hapoel Tel Aviv maçı yeniden Sırbistan'a alındı

İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'IN BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv maçı yeniden Sırbistan'a alındı.

Euroleague resmi sitesinde yapılan maç duyurusunda EuroCup'ın 3'üncü haftasında Beşiktaş – Hapoel Tel Aviv müsabakası Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.

Geçtiğimiz günlerde siyah-beyaz kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv Kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir" açıklaması yapılmıştı. Ancak bugün yapılan açıklamayla mücadele yeniden Sırbistan'a alındı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE KARARA TEPKİ

Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce 9 Ekim 2024 tarihinde Fibabanka Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup Hapoel Sholomo Tel Aviv karşılaşmasında EuroLeague organizasyonu tarafından saha değişikliği yapılmıştır. Geçen hafta yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında ilgili makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda güvenlik seviyesi arttırılmış olup ilgili karşılaşmamız 8 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saati ile 21: 00 'de Sırbistan Belgrad şehrinde oynanacaktır. Konu ile ilgili son durum bu şekildedir. Resmi açıklama ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hapoel Tel Aviv Maçı Sırbistan'a Alındı - Son Dakika

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