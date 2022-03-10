Hapoel U-Net Holon: 74-71 - Son Dakika
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Hapoel U-Net Holon: 74-71

10.03.2022 22:43
Hapoel U-Net Holon: 74-71

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 3'üncü maçında Hapoel U-Net Holon sahasında 74-71 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 3'üncü maçında Hapoel U-Net Holon sahasında 74-71 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray Nef, 40-30 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte Kerry Blackshear 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken deplasman ekibinde ise Michale Kyser 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray Nef, gruptaki 4'üncü maçında 14 Mart Pazartesi günü Riesen Ludwigsburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hapoel U-Net Holon: 74-71 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hapoel U-Net Holon: 74-71 - Son Dakika
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