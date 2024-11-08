Haremspor Bandırma'da Farklı Kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Haremspor deplasmanda Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'u 85-64 yendi.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-14 önde bitiren Haremspor devreye 44-32 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 65-50 galip tamamlayan Haremspor karşılaşmayı 85-64 kazandı.
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