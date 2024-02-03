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Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz, galibiyete yakın olan bizdik - Son Dakika
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Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz, galibiyete yakın olan bizdik

Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz, galibiyete yakın olan bizdik

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Gaziantep FK ile 1-1 berabere bitirdikleri maçın ardından, aldıkları 1 puandan memnun olmadıklarını ve galibiyete daha yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Vukas, takımının mücadelesinden memnun olduğunu ve önlerinde zorlu bir Beşiktaş maçı olduğunu belirtti.

03.02.2024 22:45
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- Hari Vukas: "Aldığımız 1 puandan memnun değiliz, galibiyete yakın olan bizdik"

GAZİANTEP - Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, deplasmandan 1-1 berabere bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Aldığımız 1 puandan memnun değiliz, galibiyete yakın olan bizdik" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 24'e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bugün maçı beraberlikle kapattık. 1 puan aldık ama çok memnun değilim. Galibiyete yakın olan bizdik. Özellikle ilk yarıda 2 ve 3. golü bulacak pozisyonlarımız vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibin daha baskılı oynayacağını biliyorduk. Buna yönelik hazırlıklıydık ama uzun bir topta gol yedik. Genel olarak takımımızın mücadelesi bizi memnun etti. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla bu maça odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz, galibiyete yakın olan bizdik - Son Dakika
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