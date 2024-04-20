- Hari Vukas: "Ne yazık ki istediğimiz sonucu elde edemedik"
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas:
"Takım halinde teslim olmadık"
KAYSERİ - Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Denedik ama sonuçta Trabzonspor kaliteli bir takım. İyi bir takım. İyi oyuncuları var. Ne yazık ki istediğimiz sonucu bu maç özelinde elde edemedik" dedi.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas; Trabzonspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti. Maç sonunda istedikleri sonucu elde edemediklerini kaydeden Vukas, "Trabzonspor'u kutlamak istiyorum, bugünkü galibiyetlerinden dolayı. Ama şunu söyleyebilirim; oyunda bizim domine ettiler, birçok gol pozisyonuna girdiler, tabiri caizse bizi öldürdüler diyemem. Aslında ilk yarı organize olarak çıktıkları ilk tehlikeli atakta golü buldular. Ne yazık ki biz de ceza sahası içini iyi bir şekilde paylaşamadık. Alanı iyi koruyamadık. Oyuncu rahat bir gol attı. İlk yarı ne yazık ki bu şekilde bitti. İkinci yarıda bazı taktiksel değişiklikler yaptık. Bir forvet oyuna soktuk, daha çok risk aldık. Rakibi hataya zorlamak için, onları daha püskürtebilmek için, itmek için denedik, oyunu zorladık. Ama bu riski aldığımız dönemlerde bir uzun top, yine kendi hatamızdan, bireysel bir hatadan ikinci golü yedik. Ama şunu söylemek istiyorum, takım halinde teslim olmadık. Oyuncu değişiklikleri ile birlikte, benchten gelen oyuncularımızla sonuna kadar oyunu zorladık. Maçın sonuna doğru da rakibin hatasından bulduğumuz bir gol bizi umutlandırdı. Denedik ama sonuçta Trabzonspor kaliteli bir takım. İyi bir takım. İyi oyuncuları var. Topa sahip olmada hünerliler. Ne yazık ki istediğimiz sonucu bu maç özelinde elde edemedik. Artık en kısa süre içerisinde bu maçı unutmamız lazım. Önümüzde önemli maçlarımız var. Bu maçlara odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
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Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, evinde Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şansın yanlarında olsa galibiyetle sahadan ayrılacaklarını söyledi. Gisdol, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını ve oyuncularının iyi oynadığını belirtti. Kontratıyla ilgili soruya ise geleceğiyle ilgili açıklama yapmak istemediğini ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.
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