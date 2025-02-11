Hasan Ali Kaldırım Cezalı - Son Dakika
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Hasan Ali Kaldırım Cezalı

Hasan Ali Kaldırım Cezalı

Kayserispor'un sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Eyüpspor maçında cezalı olduğu için oynayamayacak.

11.02.2025 09:45
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Kayserispor'un sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım; Eyüpspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor maçında sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, cezalı duruma düştü. Müsabakanın 52. dakikasında gördüğü sarı kart ile 4 sarı karta erişen Hasan Ali Kaldırım, bu hafta deplasmanda oynanacak Eyüpspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Son 4 maçtır Kayserispor'da ilk on birde sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Hasan Ali Kaldırım, daha önce Eyüpspor, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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