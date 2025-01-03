Hasan Altınbağ Muğla Bilardo Temsilcisi - Son Dakika
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Hasan Altınbağ Muğla Bilardo Temsilcisi

Hasan Altınbağ Muğla Bilardo Temsilcisi

Hasan Altınbağ, Muğla Bilardo İl Temsilcisi olarak atandı. Bilardo sporuna yönelik projeler geliştirecek.

03.01.2025 15:24
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Türkiye Bilardo Federasyonuna bağlı Muğla İl Temsilciliğine bilardo sporcu Hasan Altınbağ seçildi. Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğünün ve Türkiye Bilardo Federasyonunun destekleri ve bilardo sporcularının çabasıyla geçen yıl yüzme havuzunun altında bilardo sporcularının yararlanabileceği bir tesis oluşturulmuş, Muğla'da bulunan 3 bant bilardo sporcuları da bir araya gelerek Muğla Karya Bilardo Spor Kulübünü kurmuştu

Bu tesiste geçen yıl antrenman, kurslar ve tüm Muğla'yı kapsayan turnuvalar düzenlendi. Son olarak Muğla'da bulunan ve bilardo sporunun gelişmesi için emekler veren Altınbağ'ın seçilmesiyle bilardoda yeni bir dönem başladı.

Bilardo il temsilcisi olan Altınbağ yaptığı açıklamada, "Muğla Bilardo il temsilcisi olarak önümüzde zorlu görevler var. Öncelikli olarak Muğla'daki tesisimizin oluşmasında emeği geçen başta Gençlik Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş ve ekibine, Bilardo Federasyonu Başkanımız Ersan Ercan'a önceki dönem bilardo il temsilcimiz Hasan Pamuk'a ve Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü Başkanımız Metin Bulut'a teşekkür ediyorum. El birliğiyle Muğla'da bilardo sporunu geliştirmek istiyoruz ve özellikle gençlerin dijital bağımlılıktan kurtulması için bilardo sporunun önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl Gençlik Spor, Milli Eğitim ve Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte projeler geliştirip gençlere kurslar vermek istiyoruz. Devletimizden ve Federasyonumuzdan gördüğümüz desteği doğru yöneterek bilardo sporunda Muğla'yı marka yapmak amacındayız. Önümüzdeki süreçte tesisimiz gelişmesi ve büyümesi için de girişimlerimiz sürüyor. Ocak ayında Muğla il birinciliği müsabakalarını da bu tesisimizde yapacağız. Geçen yıl tesisimizde çok sayıda sporcunun katıldığı birkaç turnuva yaptık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Dolayısıyla iyi bir organizasyonla il birinciliği müsabakalarını da sorunsuz atlatacağımızdan eminiz. Böylece sporcularımızın ulaşımda ve konaklamada yaşadıkları zorlukları minimuma indirmek istiyoruz. Her zaman bilardo sporcularımızın yanındayız" diye konuştu.

Ailelere çağrıda bulunan Altınbağ, "Ailelerimizi çocuklarını bilardo sporuna yönlendirmesini istiyoruz. Bilardo, centilmen sporculardan oluşan saygın bir spor. Bu sporla uğraşanlar hem fiziksel hem zihinsel anlamda kendini geliştirir. Deyim yerindeyse 'zeki, çevik ve ahlaklı sporcular' bilardonun temel şartıdır. Ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla tesisimize gönderebilir ve ücretsiz olarak Gençlik Spor'a ait tesisimizden faydalanmasını sağlayabilir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hasan Altınbağ Muğla Bilardo Temsilcisi - Son Dakika

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