Hasan Arat: Şu an tek önceliğim Beşiktaş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hasan Arat: Şu an tek önceliğim Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını kabul etmemesiyle ilgili tek sebebinin siyah-beyazlı kulüp olduğunu belirterek, Beşiktaş'a olan bağlılığını vurguladı. Arat, Beşiktaş camiasına teşekkür ederek, Beşiktaş'ın bu güveni hak ettiğini ifade etti. Ayrıca, yeni seçilen federasyon ve Kulüpler Birliği yönetimine başarılar dilediğini ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.

25.07.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Hasan Arat: "Şu an tek önceliğim Beşiktaş"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını kabul etmemesiyle ilgili tek sebebinin siyah-beyazlı kulüp olduğunu belirterek, "Daha önce de söyledim, camiama sözüm var. Şu an tek önceliğim Beşiktaş. Tüm başkanlar, çok büyük bir teveccüh gösterdi. Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık seçimi toplantısının ardından Beşiktaş Başkanı Hasat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı adaylığını kabul etmemesine açıklık getiren Başkan Arat, "Tek sebep Beşiktaş. Daha önce de söyledim, camiama sözüm var. Şu an tek önceliğim Beşiktaş. Tüm başkanlar, çok büyük bir teveccüh gösterdi. Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a duyulan bu güven çok kıymetlidir. Beşiktaş bunu hak eden bir kulüptür. Bugün burada bir kez daha Beşiktaş camiasına gösterilen bu güvenden dolayı ziyadesiyle çok memnun olduğumu camiam adına ifade etmek isterim. Ben bu görevden affımı istedim. Çünkü Beşiktaş'ta yapacağımız çok iş var. Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. Ali Bey de bugüne kadar bu görevi çok güzel götürdü. Tekrar kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Her konuda onlara yardımcı olacağız. Kulüpler Birliği'nin birlik içerisinde, Türk futbolunun meselelerini yoğun bir şekilde çözüm bulmak için çalışacaklarına inanıyorum. Biz de her türlü desteği vereceğiz. Yeni seçilen federasyonumuzun önemli işlere imza atacağına inanıyorum. Zorluklar var önümüzde ama yeni federasyonumuz ve kurulları, Kulüpler Birliği iyi işler yapacaktır. Beşiktaşlılar, Beşiktaş ile gurur duysunlar. Beşiktaş'a gösterilen bu teveccüh şahsıma değil, camiamadır. Beşiktaş her zaman Türkiye'de bu güvene layıktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Hasan Arat, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Arat: Şu an tek önceliğim Beşiktaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:36:59. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan Arat: Şu an tek önceliğim Beşiktaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement