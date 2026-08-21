Hasan Saraç Finale Yükseldi

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) kanoda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Hasan Saraç, erkekler K1 1000 metre kategorisinde finale yükseldi.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun açılış gününde, durgunsu kano elemeleri yapıldı.

Erkekler K1 1000 metrede 3. seride yarışan Hasan Saraç, 3 dakika 57.41 saniyelik derecesiyle zirvede yer alarak adını finale yazdırdı. Aynı kategoride mücadele eden Rahmi Kaan Karahan, serisini 2. sırada tamamlayarak yarı finalist oldu.

Erkekler K2 500 metrede de çift olarak mücadele eden Rahmi Kaan ile Hasan, serilerinde 4'üncülüğü elde etti ve yarı final bileti aldı.

Kadınlar K1 500 metrede kürek çeken Özge Nas Yıldız ve Işılsu Karvan ise serilerini sırasıyla 5 ve 4. sırada bitirerek yarı finale çıktı.