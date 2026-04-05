Hasan Şaş, Galatasaray\'ı bekleyen felaket senaryosunu açıkladı

05.04.2026 18:26
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Trabzonspor'un Galatasaray'ı yendiği maçı değerlendirdi. Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi açıklayan Hasan Şaş, ''Galatasaray böyle disiplinsiz, ne yaptığını bilmeyen bir yapıda devam ederse Galatasaray şampiyonluğu da kaybeder'' dedi.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği karşılaşmayı SporON YouTube kanalında değerlendirdi. 

''15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SORSANIZ...''

Galatasaray'ın savunma hattını eleştiren Hasan Şaş, "15 yaşındaki çocuğa sorsanız Onuachu'yu tutacağını bilirdi. Siz bu adamdan 4. dakikada gol yediniz Trabzonspor da ahım şahım oynamadı.'' dedi. 

''ICARDI YAZIKTIR GÜNAHTIR YA!''

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'yi eleştiren Hasan Şaş, "Icardi yazıktır günahtır ya! Kaç defa topla buluştun ya! Arkaya bir koşu atmaz mısın, boğuşmaz mısın! Garibim Barış iş yapacak, Yunus iş yapacak, Noa Lang eli kesik iş yapacak. Sağ beki gol atacak falan eee? Galatasaray kimden umut bekliyor? Galatasaray'ın Icardi'ye tanıdığı şansı kime tanıdı? 10 defa topla buluşmuş mudur? Icardi ne yaptın bugün? 10 gün izin yapmışsın, Okan hoca sana güvenmiş, formayı vermiş... Neredesin! Galatasaray'ı 10 kişi oynama mecburiyetinde nasıl bırakırsın? Depar atacak gücü yok. Böyle giderse, Icardi savaşmazsa şampiyonluk da gider bunu söylüyorum size! Galatasaray 10 kişi oynadı bugün, kimse kusura bakmasın. Varsa benim bu tezime karşı söylesin. Trabzonspor'un formasını giysen daha iyi! Bana bir tane etkin olayını söyle ben bugün konuşmayayım!" ifadelerini kullandı. 

''BÖYLE DEVAM EDERSE ŞAMPİYONLUĞU KAYBEDER''

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların disiplinsiz, ne yaptığını bilmeyen bir yapıda devam etmesi halinde şampiyonluğu kaybedeceğini ifade ederek, "Ben Icardi'nin kötü olduğunu söylemiyorum ama sen biraz mücadele etmez misin kardeşim! Bir hava topunu vurmaz mısın, bir yan topu vurmaz mısın? E sen 10 kişi oynuyorsun o zaman. Göztepe maçı da zor olur, şampiyonluk da zor olur. Samsunspor maçı Trabzonspor maçından daha zor olur. Galatasaray’ın saha dışında da disipline ihtiyacı var. Buradan söylüyorum; 7 tane maçı var bundan sonra Galatasaray'ın. Göztepe maçını da kaybetti diyelim. Benim hiç umudum yok Göztepe maçından. 6 maçı kalıyor ve 1 puan önde dimi. Galatasaray böyle disiplinsiz, ne yaptığını bilmeyen bir yapıda devam ederse Galatasaray şampiyonluğu da kaybeder.'' değerlendirmesinde bulundu. 

''6 HAFTAYI BASKI OLARAK KALDIRAMAYACAK''

Hasan Şaş son olarak, Trabzonspor'un kalan 6 haftada baskıyı kaldıramayacağını iddia ederek, “Fatih Tekke için teknik direktörlük şimdi başlıyor. Trabzonspor için baskı, stres şimdi başlıyor. Medyada ‘Biz buraya Fatih Tekke’nin yeteneğiyle geldik’ gibi şeyler söylendi ama her şey şimdi başlıyor. Bence Trabzonspor bu 6 haftayı psikolojik ve baskı olarak kaldıramayacak.'' yorumunu yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    hakemler sence yardım etmez mi sayın hasan şaş bence yanılıyorsun hakemlerin yardımıyla bu iş biter merak etme 12 25 Yanıtla
    Emre Osman Emre Osman:
    gördük hakemlerin kime yardım ettiğini fener yine son dakika penaltısıyla kazandı. hedef 1 milyon penaltı. yasin kol 1 beşiktaş 0 9 4
  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    icardi eskidendi.....garanti parayıbuldu gs den.... yeni avrat da yaptı... artık başka sahada çalışıyo..körler.. 9 1 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    İcardi yi seviyoruz ama artık güzel bir biçimde yolları ayırmak gerek çünkü o kadar şans verilmesine rağmen oynamıyor. Hiç bir takım bu şansı bu şekilde davranan futbolcusuna vermez. 0 0 Yanıtla
