Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 yendi. Spor yorumcusu Hasan Şaş, SporON Youtube kanalında Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

''DUA ETSİNLER KARAGÜMRÜK İLE''

Mücadeleyi değerlendiren Hasan Şaş, "Galatasaray 33. saniye öne geçiyor. Ama Galatasaray takımı bir şeyin zorunu çekiyor o maçı kendi lehine çevirmek için. Dua etsinler Atletico Madrid maçından sonra Galatasaray'ın maçı Karagümrük ile. Galatasaray bugün yürüyerek maç kazandı. Galatasaraylı oyuncular, bu iş şakaya gelmez. Bugün mesela bu maçı atlattınız, içeride Kayserispor maçı var, böyle çantada keklik gibi zannedersiniz, bir puan kaybetmenizle Fenerbahçe önünüze geçer. Bak sahada çok olmayan bir oyuncu iki gol attı, Sara iki gol attı. Diğer oyuncular vasat oynadı." dedi.

''MENAJERİN Mİ OYNUYOR?''

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın performansını eleştiren Hasan Şaş, "Ne oldu Torreira? Menajer mi oynuyor senin yerine? Menajer mi senin stresini çekiyor? Duygusal anlamda çöküşünü veya yükselişini menajer mi hallediyor? Bir açıklama yaptı o gün bugündür yok işte. Torreira, bırak, sen Galatasaray'da mutlusun, Seni seviyorlar, 5 milyon euro maaş alıyorsun, gideceğin takım sana 2 milyon 3 milyon euro vermiyor. Çıktı bir tane menajer açıklama yaptı, o gün bugündür yoksun. Torreira menajerine diyecek ki, sen böyle açıklama yapıyorsun ama beni stresi sokuyorsun, benim ciğerim patlıyor, ben koşuyorum, ben depar atıyorum, ben pres yapıyorum. E ne oldu? Hadi menajer kurtarsın." ifadelerini kullandı.

''YUNUS VE BARIŞ'IN KENDİNE GELMESİ LAZIM''

Yorumlarına devam eden Hasan Şaş, "Yunus'un, Barış'ın kendine gelmesi lazım. Yunus'u da ağrıları var biliyorum. Sara daha atak, daha mücadeleci olması lazım. İlkay'ın daha verimli olması lazım, daha verimli. İlkay ne kadar piyasaya çıkarsa Galatasaray'ın oyun kalitesi yükselir. Abdülkerim ile Sanchez'e bir es vermek lazım. Kötü olduklarından dolayı değil, Galatasaray'ın yediği yılda Abdülkerim'in ofsaytı bozduğundan dolayı değil. Ya bu adamların dinlenmeye ihtiyacı yok mu? Transferde geçen isimler ön taraf, Galatasaray'ın en lazım olan tarafı stoper. Abdülkerim ile Sanchez'in dinlenecek iki saati yok." sözlerini sarf etti.