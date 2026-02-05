Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu

Spor yorumcusu Hasan Şaş, SporON YouTube kanalında konuşarak Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi.

"RODRI'NİN HIZLISI, ÇALIM ATANI"

Hasan Şaş, mutlaka transfer edilmesi gerekiyor deyip Real Betisli Sergi Altimira'yı yönetime önererek, "Real Betis'li oyuncu, Sergi Altimira'yı izledik. Gözün kapalı al diyorum. Sağlam basıyor adam. Bu oyuncunun üstünde durmak lazım. Manchester City'de oynayan Rodri'nin hızlısı, sağa sola çalım atanı, iki tarafa da top çıkarabilen, çok iyi bir oyuncu." dedi.

'ALTIMIRA'YI ALMALI"

Sözlerine devam eden Şaş, "Ligin önemli takımları var, önemli maçlar var! Torreira'nın üzerine yükü bindirdin, adamı dinlendiremiyorsun. Yeni gelen oyuncular tamam ama Juventus maçını kurtaracak oyuncu profili değiller! Gerçekle yüzleşin, Galatasaray Altimira'yı almalı." ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHAYI DOLDURUR"

Yeni transfer Nhaga'yı da yorumlayan Hasan Şaş, "Nhaga, Lemina kadar oynar mı, Torreira kadar oynar mı? Ama bu oyuncu mesela hiç öyle değil. Alır formayı. Yani Galatasaray'ın orta sahasını doldurur, doldurabilen bir oyuncu. 14 maç kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maç kalmış. Artık baskısı yüksek, stresi yüksek, sahada kondisyonun yüksek olacağı, sahaya tecrübe, akıl koyacağın oyuncu bana lazım."