Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu

Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
05.02.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın transfer gündemini yorumladı. Galatasaray yönetimine bir transfer önerisinde bulunan Hasan Şaş, ''Real Betis'li oyuncu, Sergi Altimira'yı izledik. Gözün kapalı al diyorum. Sağlam basıyor adam. Bu oyuncunun üstünde durmak lazım. Gerçekle yüzleşin, Galatasaray Altimira'yı almalı.'' dedi.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, SporON YouTube kanalında konuşarak Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi.

"RODRI'NİN HIZLISI, ÇALIM ATANI"

Hasan Şaş, mutlaka transfer edilmesi gerekiyor deyip Real Betisli Sergi Altimira'yı yönetime önererek, "Real Betis'li oyuncu, Sergi Altimira'yı izledik. Gözün kapalı al diyorum. Sağlam basıyor adam. Bu oyuncunun üstünde durmak lazım. Manchester City'de oynayan Rodri'nin hızlısı, sağa sola çalım atanı, iki tarafa da top çıkarabilen, çok iyi bir oyuncu." dedi.

'ALTIMIRA'YI ALMALI"

Sözlerine devam eden Şaş, "Ligin önemli takımları var, önemli maçlar var! Torreira'nın üzerine yükü bindirdin, adamı dinlendiremiyorsun. Yeni gelen oyuncular tamam ama Juventus maçını kurtaracak oyuncu profili değiller! Gerçekle yüzleşin, Galatasaray Altimira'yı almalı." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu

"ORTA SAHAYI DOLDURUR"

Yeni transfer Nhaga'yı da yorumlayan Hasan Şaş, "Nhaga, Lemina kadar oynar mı, Torreira kadar oynar mı? Ama bu oyuncu mesela hiç öyle değil. Alır formayı. Yani Galatasaray'ın orta sahasını doldurur, doldurabilen bir oyuncu. 14 maç kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maç kalmış. Artık baskısı yüksek, stresi yüksek, sahada kondisyonun yüksek olacağı, sahaya tecrübe, akıl koyacağın oyuncu bana lazım."

Galatasaray, Real Betis, Hasan Şaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Ngolo kanteeee 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:32:40. #7.11#
SON DAKİKA: Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.