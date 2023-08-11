Hasan Şaş, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri sonrası istifa etti - Son Dakika
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Hasan Şaş, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri sonrası istifa etti

Son Güncelleme: 11.08.2023 15:42

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında yorumculuk yapacakken, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri üzerine istifa etti. Taraftarlar, kanalın Fenerbahçe'ye yakın yayınlar yaptığını belirterek tepki gösterdi. Hasan Şaş, ayrılığını duyururken, 'Ben bildiğiniz tanıdığınız Hasan Şaş'ım. Öyle de kalmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında yorumculuk yapacak olan Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri sonrası istifa etti. Taraftarların, kanalın Fenerbahçe'ye yakın yayınlar yaptığını belirterek tepki gösterdiği Şaş açıklamasında, "Ben bildiğiniz tanıdığınız Hasan Şaş'ım. Öyle de kalmak istiyorum." ifadelerini kullanarak ayrılığı duyurdu.

"BEN BİLDİĞİNİZ, TANIDIĞINIZ HASAN ŞAŞ'IM"

Hasan Şaş açıklamasının tamamında, "Değerli arkadaşlar;Her şeyden uzakta, huzurla ve içimden gelerek yaşamaya çalışıyorum. Kimseyi kırmadan, taraf olmadan, arada kalmadan ve en önemlisi evlatlarıma zaman ayırarak bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm. Ancak son zamanlarda anladım ki bu olmayacak. Bir seçiş, başka bir şeyden vazgeçiş olmamalı. Ben bildiğiniz, tanıdığınız Hasan Şaş'ım. Öyle de kalmak istiyorum. Bir gün, başka bir projede neşeyle, keyifle bilgiyle ve tecrübeyle tüm geçirdiklerimi paylaşırım elbet." ifadelerini kullandı.

Tepkiler sonrası istifa etti! Hasan Şaş yorumculuk yapacağı yeni kanaldan apar topar ayrıldı
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Galatasaray, Hasan Şaş, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Şaş, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri sonrası istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasan Şaş, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri sonrası istifa etti - Son Dakika
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