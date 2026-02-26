Hasan Şaş'tan Galatasaray'a olay sözler: Juventus'a yazık oldu, ister bana küfür etsinler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a olay sözler: Juventus'a yazık oldu, ister bana küfür etsinler

Haberin Videosunu İzleyin
Hasan Şaş\'tan Galatasaray\'a olay sözler: Juventus\'a yazık oldu, ister bana küfür etsinler
26.02.2026 10:36  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hasan Şaş\'tan Galatasaray\'a olay sözler: Juventus\'a yazık oldu, ister bana küfür etsinler
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Ancak, karşılaşmanın ardından Hasan Şaş'ın 'Juventus turu hak etti' yorumu büyük tartışma yarattı. Şaş, ''Ama bugün benim futbol adaletim, futbol adamlığım benim; Juventus'a yazık oldu. Bunu demek zorundayım, ister bana küfür etsinler isterse sosyal medyada ne derlerse desinler. Bugün Juventus başından sonuna kadar turu hak etti'' dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

"JUVENTUS TURU HAK ETTİ"

Karşılaşmanın ardından SporON Youtube kanalında Juventus - Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hasan Şaş'ın açıklamaları dikkat çekti. Şaş, "Ama bugün benim futbol adaletim, futbol adamlığım benim; Juventus'a yazık oldu. Bunu demek zorundayım, ister bana küfür etsinler isterse sosyal medyada ne derlerse desinler. Bugün Juventus başından sonuna kadar turu hak etti. Ve bana hırslansınlar ve bundan sonraki turda galip gelsinler yine ben kötü olayım." ifadelerini kullandı. Hasan Şaş'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Hasan Şaş, Juventus, Futbol, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Şaş'tan Galatasaray'a olay sözler: Juventus'a yazık oldu, ister bana küfür etsinler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    aynen juventus 10 kişiyle gs ezdi. 20 6 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    haklısın kral ne top oynadık ki tur atladık adamlar 10 kişilerdi bide 16 4 Yanıtla
  • YeK293458. YeK293458.:
    Hasan şaş Acı ama gerçekleri konuştu bu futbolu kendini toparlamadığı sürece ilerleyemez şansa ve kalecisine dua etsin 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:24:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hasan Şaş'tan Galatasaray'a olay sözler: Juventus'a yazık oldu, ister bana küfür etsinler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.