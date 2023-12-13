 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hasan Yıldız Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hasan Yıldız Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Seçildi

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 44 üye ülkenin bulunduğu Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına seçildi. Yıldız, başarılı bir yönetim sergileyerek muaythainin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Hasan Yıldız Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Seçildi
13.12.2023 - 16:51,
Abone Ol

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) başkanlığına Hasan Yıldız seçildi.

Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası programı içerisinde yer alan EMF seçimli genel kurulu, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 44 üye ülkenin bulunduğu EMF başkanlığına aday oldu.

Yıldız, 44 üyeden 33'ünün oy kullanabildiği genel kurulda 24 oyla Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına getirildi.

Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, seçim öncesi kendisine destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) yönetim kuruluna, EMF üyesi ülke temsilcilerine teşekkür etti.

Yıldız, başarılı yönetim sergileyerek muaythainin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hasan Yıldız, Antalya, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Yıldız Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:51:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hasan Yıldız Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement