Hasketbol Spor Kulübü, Adana deplasmanında galibiyet arıyor

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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, ilk grubun son deplasman maçında yarın Adana'da Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Koleji Spor ile karşılaşacak.

Kendi sahasında istediği sonuçları alan Hasketbol SporKulübü, deplasman maçı için hazırlıklarını tamamladı. Adana deplasmanında Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Koleji Spor ile yarın saat 17.00'da MenderesSporSalonu'nda karşılaşacak olan Kayseri ekibi galibiyete şartlandı. Ligin ilk 8 haftasında sahasında istediği sonuçlara ulaşan Hasketbol Spor Kulübü'nde hedef deplasmanda galip gelerek Play-Off maçları öncesi moral kazanmak.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ligin ilk 8 haftasında istediğimiz sonuçları elde ettik. Geçtiğimiz hafta evimizde Mersin Barosu Kulübünü yenerek Play-Off oynamayı garantiledik. Ligin 9. haftasında deplasmanda deplasmanında Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Koleji Spor Koleji Spor Kulübü ile karşılaşacağız. Rakibimize ilk maçta evimizde kaybetmiştik. Çok genç çok koşan çok yetenekli sporcuların olduğu bir takım. Bu maçta hedefimiz galibiyet. Bu deplasmanda Askerlik görevini tamamlayan Yakup Kaan Evci de kadromuzda olacak. Eksik kadromuza rağmen elimizden gelenin en iyisini yaparak deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ