Hasköy Gençlerbirliği BAL'a Yükseldi

Muş'un Hasköy ilçesini temsil eden Hasköy Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bulanık Kopspor'u 4-0 mağlup ederek 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazandı.

Muş Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Hasköy Gençlerbirliği Spor Kulübü, yaşanan süreç nedeniyle Bulanık Kopspor ile baraj maçına çıktı. Karşılaşmada rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Hasköy temsilcisi, önümüzdeki sezon Muş'u BAL'da temsil etme hakkını elde etti.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Hasköy Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Adnan Taşkaya, uzun yıllardır verilen emeğin karşılığını aldıklarını belirterek, "2022 yılında kurduğumuz takımımızla yıllardır finallere çıkıyorduk ancak çeşitli nedenlerle hedefimize ulaşamamıştık. Bu sezon yeni hocamız ve yeni oyuncularımızla çıktığımız yolda önce şampiyon olduk, ardından oynadığımız baraj maçında Bulanık Kopspor'u 4-0 mağlup ederek BAL'a yükseldik. Bu başarıda emeği geçen yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüp Asbaşkanı Gökhan Bilgin ise, "2025-2026 sezonunu Muş Amatör Ligi şampiyonu olarak tamamlamıştık. Yaşanan gelişmeler nedeniyle Bulanık Kopspor ile baraj maçı oynamak zorunda kaldık. Bugün oynanan karşılaşmada rakibimizi 4-0 mağlup ederek 2026-2027 sezonunda Muş'u BAL Ligi'nde temsil etmeye hak kazandık. Yıllardır büyük emek veren Kulüp Başkanımız Adnan Taşkaya'ya, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve her zaman yanımızda olan Hasköy halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hasköylü taraftarlar da takımlarının elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, önümüzdeki sezon BAL'da mücadele edecek Hasköy Gençlerbirliği'ne başarı dileklerinde bulundu. Hasköy Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Muş'u temsil edecek. - MUŞ