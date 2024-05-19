Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Beşiktaş-Hatayspor maçındaki penaltı kararına tepki gösterdi

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Süper Lig'de dün oyananan Beşiktaş- Hatayspor müsabakasının 90+7. dakikasında Beşiktaş lehine verilen penaltı pozisyonuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün oynanan müsabakada deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı, Hatay tarafında tepkilere neden oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla penaltı pozisyonuna tepki gösterdi. Başkan Öntürk'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam Hatayspor'umuzun aleyhine verilen haksız penaltı kararı vicdanları yaraladı. Zor günleri aşma gayretinde olan bir şehri üzen bu kararı kabul etmek mümkün değil. Şehrimizin takımının ve sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY