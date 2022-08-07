Hatayspor'da biletlere 'aile indirimi' - Son Dakika
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Hatayspor'da biletlere 'aile indirimi'

07.08.2022 15:23
Hatayspor'da biletlere 'aile indirimi'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A. Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yen sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde "aile indirimi" yapılacağını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A. Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yen sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde "aile indirimi" yapılacağını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Belen ilçesindeki Hatayspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tezahürat ve alkışlarla karşılanan Savaş, müjde vererek taraftarları sevindirdi.

Savaş, yeni sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde 'aile indirimi' yapılacağını söyledi. Savaş, "Biletlerde aile indirimi uygulayacağız. Eşine ve çocuğuna bilet alanlara yüzde 50 indirim yapacağız. Kazanılan haklar başka bir kimseye devredilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Savaş'ın açıklaması taraftarlarca memnuniyetle karşılandı. Hatayspor atkısı ile fotoğraf çekilen Savaş, kadın taraftarlara ve çocuklara forma hediye etti.

Uygulanacak aile indiriminin, stada girişlerde annelere ve 01.01.2007 tarihinden sonra doğan 15 yaş altı çocuklarda geçerli olduğu bildirildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Hatayspor, Belen, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'da biletlere 'aile indirimi' - Son Dakika

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