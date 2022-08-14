Lütfü Savaş: "En üst ligde 12 takımımız bulunuyor. Türkiye'nin en başarılı şehriyiz" - Son Dakika
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Lütfü Savaş: "En üst ligde 12 takımımız bulunuyor. Türkiye'nin en başarılı şehriyiz"

14.08.2022 16:31
Lütfü Savaş: "En üst ligde 12 takımımız bulunuyor. Türkiye'nin en başarılı şehriyiz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A. Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın spor şehri olduğuna dikkat çekerek, "En üst ligde tam 12 takımımız bulunuyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A. Hatay spor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın spor şehri olduğuna dikkat çekerek, "En üst ligde tam 12 takımımız bulunuyor. Bu alanda Türkiye'nin en başarılı şehriyiz" dedi.

D-Smart'ın sevilen programı Haftanın Konuğu, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ı konuk etti. Savaş, transfer döneminden teknik adam değişikliğine, federasyondan yayın haklarına kadar önemli açıklamalar yaptı. Yaz transfer dönemindeki çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Savaş, "Hatayspor, transfer döneminde ekonomik olarak çok dikkatli davrandı. Ömer Erdoğan hocamızdan çok memnunduk. Kötü sonuçlar aldığımız bir dönemin ardından Ömer Hoca artık enerjim bitti, ayrılmak istiyorum deyince 1 yıllık daha sözleşmemiz olmasına rağmen yollarımızı ayırdık. Serkan Özbalta karakter olarak bize çok uygun bir hoca ve sistemine çok sadık. Çok iyi bir isimle çalıştığımızı söyleyebilirim. 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Defansa, orta sahaya sol ayaklı bir isim ve santrfor almayı planlıyoruz. Hocamızın sistemine uygun 3 tane adayımız var" dedi.

"Hatay spor şehri oldu"

Hatay'ın spor şehri olduğunu vurgulayan Başkan Savaş, oynanan ilk lig maçıyla ilgili de görüşlerini aktararak, "Trabzonspor maçında takımı beğendim. İlk yarı topla daha fazla oynayan takım bizdik, golden sonra biraz moralimiz bozuldu, gole kadar çok iyi mücadele ettik. Hatay bir spor şehri oldu. Erkek ve kadın futbol takımlarımız dışında 10 tane amatör takımımız var. En üst ligde tam 12 takımımız bulunuyor. Bu alanda Türkiye'nin en başarılı şehriyiz" ifadelerini kullandı.

"TFF'ye güvenim arttı"

Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin Süper Lig'i daha kaliteli hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Lütfü Savaş şunları söyledi:

"Yeni Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çok güveniyorum. Daha önce Gaziantep Futbol Kulübünün başındayken 2 kez maçlarda bir araya gelmiştik Mehmet Bey ile. Hem ekonomiyi hem de futbolu çok iyi biliyor. Seçildikten sonra yaptıklarıyla güvenim daha da arttı. Şaibeli konuları ortadan kaldırdı, hakemler konusunda net bir duruş sergiledi ve ekonomik anlamda iyi işlere imza atıyor. Yayın gelirleri bizim en önemli kalemimiz ama ne yazık ki bu konuda beklentilerimizin altında yayın geliri kazanıyoruz. Hep beraber ligimizi daha kaliteli ve marka değeri yüksek bir hale getirmeliyiz."

"Tribünlerin daha fazla dolması gerekiyor"

Hataysporlu taraftarlara çağrıda bulunan Savaş açıklamasında, "Bilet fiyatlarımız Türkiye ortalamasının altında. Tribünlerin daha fazla dolması gerekiyor. 6 bin 500 ortalama seyirciye oynamak bizi mutlu etmez. 1.6 milyon nüfusu olan bir şehrin daha kalabalık bir seyirciyle maçlarını oynaması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Programda son olarak Rezerv Lig ile ilgili düşüncelerini dile getiren Başkan Savaş şöyle dedi: "Rezerv lig uygulamasını faydalı buluyorum. Belki maliyetlerimizi arttırdı ama bir iki yıla takımlar için çok faydalı olacaktır." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Hatayspor, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lütfü Savaş: 'En üst ligde 12 takımımız bulunuyor. Türkiye'nin en başarılı şehriyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lütfü Savaş: "En üst ligde 12 takımımız bulunuyor. Türkiye'nin en başarılı şehriyiz" - Son Dakika
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